Cuadrado y la redonda 

La historia la ha contado varias veces. A los cuatro años, se escondió debajo de su cama cuando oyó un tiroteo frente a su casa en Necoclí, Antioquia. Así se lo había indicado su mamá, Marcela, tras las repetidas balaceras que sucedían por cuenta de las ‘limpiezas’ de los paramilitares en su municipio y la región.

Una vez salió de su trinchera, supo que su padre, Guillermo, había muerto. Lo habían asesinado. De allí en adelante la vida de Juan Guillermo Cuadrado Bello fue otra. Ahora era huérfano y pronto sería un desplazado. Su madre, hastiada del plomo en su pueblo, decidió buscarse la vida en Apartadó, donde consiguió trabajo mientras dejó a su hijo con su abuela. Cuando tuvo cómo, lo llevó a Apartadó. Mientras tanto, el refugio del niño no fue otra cosa que la pelota.



Juan Guillermo ya había mostrado condiciones en la humilde escuela de fútbol Mingo de Necoclí. Luego, cuando cambió de ciudad, se inscribió en la escuela Manchester Fútbol Club de Apartadó, en donde comenzó a disputar torneos departamentales.



A la edad de 12 años pasó a las divisiones inferiores del Cali y de allí, gracias a los santos oficios de Nelson Gallego –su mentor y tutor–, se fue al Independiente Medellín, equipo con el que debutó como profesional.



Muy pronto, sus crespos y desbordes por la punta derecha –sumados a su gambeta endiablada– hicieron eco en el DIM, precisamente por lo cual comenzó a sonar para el fútbol italiano (sin escalas en Argentina o México).



Y así fue, en el 2009 viajó a Italia tras haber sido fichado por el Udinese. Sin embargo, luego de un duro periodo de adaptación, con muy pocos minutos de competencia, fue cedido al Lecce para la temporada 2011-2012, donde, muy a pesar del descenso de la serie A, fue considerado la estrella del equipo por lo cual no solo fue llamado a la Selección Colombia sino que fue trasladado a la Fiorentina donde hizo tres temporadas excepcionales.



En febrero del 2015, un club inglés puso los ojos en el hijo de Necoclí: el Chelsea de Mourinho. Pero no tuvo suficientes minutos. Fue cedido con opción de compra para la Juventus y la rompió. Chelsea lo pidió de vuelta en el 2016, pero Cuadrado nunca se adaptó ni a la ciudad ni al idioma; incluso declaró que extrañaba su vida en Italia. De tal manera que ingleses e italianos arreglaron y la Juve lo compró por 20 millones de euros. Un negocio redondo. Juan Guillermo volvió a ser un tipo feliz, ha ganado seis títulos con la Vecchia Signora y hoy es, sencilla y llanamente, un jugador top del planeta fútbol y uno de los grandes referentes de la Selección donde espera, una vez más, enloquecer a todos los rivales con sus indescifrables enganches.

¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene de Necoclí, su lugar de origen?

Yo le decía a mi abuelita Marcela que no se preocupara, que yo iba a salir adelante y le iba a construir una casa bonita cuando fuera jugador profesional. Ella me cuidó durante mucho tiempo, y era la que me regañaba porque llegaba a la casa con el uniforme todo sucio por estar jugando fútbol en la cancha. Mi mamá trabajaba en Apartadó, así que mi abuelita fue la que más tuvo que aguantarme. La vida luego me dio la oportunidad de agradecerle construyéndole la casa que ella quería.



¿Quién fue y ha sido para usted el profe Nelson Gallego?

En mi formación viví épocas un poco complicadas, y enredadas a veces, pero siempre con la esperanza de que se me iban a dar la oportunidad para demostrar todas mis capacidades. El profe Nelson Gallego fue el que me ayudó mucho en esa etapa, ya que me enseñó a ser juicioso con el ejercicio y me explicó la importancia de tener una buena nutrición. Él me pulió técnicamente.



¿Cómo fue su debut en el fútbol profesional?

En el 2008 llegué al Independiente Medellín, por recomendación del profe Nelson. Yo le decía que apenas me dieran la oportunidad yo iba a quedarme con ese puesto. Pude debutar. Recuerdo mucho mi primer gol. Fue contra el Chicó. Recibí en la mitad de la cancha, enganché hacia afuera y vi que el arquero estaba fuera del arco, apunté y la pelota pegó en el palo derecho y entró. Fueron días muy bonitos. Aunque me tocaba de lateral, entonces tenía que bajar bastante y no estaba acostumbrado, pero ahí pude quedarme con el puesto y las cosas se fueron dando gracias a Dios.



Y del DIM al Udinese sin escalas… Ni Argentina ni México…

En el Udinese no jugué mucho, pero me sirvió para adaptarme a ese nuevo país, al clima y al modo de juego de los equipos italianos. De ahí salí cedido al Lecce, en donde viví una temporada que en lo personal fue muy buena. Recuerdo que la primera vez que hacía un gol en Italia, fue el gol de la victoria contra el Cesena de visitantes. Ese año [2011] pude marcar varios goles.



En el 2010 debutó son la selección de mayores y en 2011 jugó la Copa América. ¿Qué recuerdo tiene de ese torneo?

La Copa América no fue muy buena para nosotros como equipo. Se presentaron muchas dificultades y al final no pudimos hacer lo que queríamos. Pero esas son cosas que siempre pasan en el fútbol, que uno toma como experiencias y le ayudan a uno a madurar.



Los florentinos no lo han podido olvidar. ¿Cómo fue su paso por la escuadra ‘viola’?

En la Fiorentina viví uno de los mejores momentos de mi vida. Solo buenos momentos y buenos recuerdos del equipo, la hinchada y la ciudad. En este equipo pude explotar más mis habilidades para ir hacia adelante y aportar así al equipo, que es lo que más me gusta.



Entonces Chelsea lo compró pero lo cedió a la Juve. Una vez brilló en Turín, los ingleses decidieron llevárselo a la Premier League. ¿Podría decirse que su tiempo en Londres fue casi nefasto?

Mi paso por el Chelsea fue difícil. Fue uno de mis momentos deportivos más complicados, porque no tuve tanto tiempo en la cancha, y luego la lesión me alejó más. Pero también fue uno de los momentos más importantes de mi vida porque pude acercarme mucho más a Dios, ya que fue un momento difícil y solamente en Dios podía salir de esa situación, y es quien me ha dado la fuerza para enfrentar todo en mi vida.



Retornó a la Juve, y ya ha salido varias veces campeón…

En la Juventus volví a encontrarme con el buen fútbol y a vivir buenos momentos. Ya han sido tres títulos de Liga y tres de copa Italia. Estoy muy contento de ser parte de este equipo.



¿Cuál es la sensación que le dejó la Copa del Mundo Brasil 2014?

En Brasil todos saben lo difícil que fue para nosotros la eliminación. Por un gol que nos invalidaron, nosotros pudimos haber pasado a las semifinales, pero bueno, no se dio así, son cosas que pasan en el fútbol y te llenan mucho de experiencia. A pesar de ello todos muy contentos del fútbol que mostramos y de la alegría y unión del equipo.



¿Cuál ha sido su gol más lindo?

El gol más bonito fue cuando jugaba en el Lecce en un partido que le ganamos 4 a 1 al Siena, en una jugada en la que recuperé la pelota muy abajo, y pude salir jugando hasta llegar a la portería contraria, después de dejar atrás a varios jugadores me enfrenté al arquero y la piqué. ¡Fue un golazo! [risas].

¿Cuál ha sido su título más celebrado?

Todos los títulos los celebro igual, con muchísima emoción, porque cada uno de ellos es el resultado de mucho esfuerzo. Cada título es un motivo de orgullo y por eso intento celebrarlo muchísimo.

¿Cuál ha sido su momento más significativo en el fútbol?

El momento más significativo fue cuando cumplí el sueño de ser un jugador profesional, cuando hice mi debut en el Independiente Medellín, en el que además se me dio la oportunidad de marcar. Sentí que fue la recompensa a muchísimo esfuerzo.



¿Cuál ha sido su momento más triste en el fútbol?

El momento más triste fue la eliminación de la Copa del Mundo frente a Brasil. Un momento triste porque sentimos que por ahí no lo merecíamos, que veníamos haciendo las cosas muy bien, pero bueno, pasó así.



¿Cuál ha sido el técnico que más le ha enseñado?

De todos los técnicos he aprendido mucho, todos me han dado una gran enseñanza. El profe Pékerman es una especie de papá para nuestra selección. Tiene mucho carácter y mucha mentalidad ganadora. En la selección trato de llevarme muy bien con todos los compañeros, y con todos tengo una muy buena relación.



¿Cómo es su día a día en Turín?

Mi día a día en Turín es muy tranquilo. Dedico la mayor parte a compartir con mi familia. Vivo en un barrio que se llama La Crocetta. Me gusta salir a tomar café cerca, pero el café que más me gusta es el que me tomo en Medellín. También hay varios restaurantes aquí en Italia que me gustan mucho, pero la comida que más me gusta es la de Colombia, por toda la variedad de platos que hay.



¿Cómo va la Fundación Juan Guillermo Cuadrado?

Con el apoyo de empresas como Herbalife ayudamos a muchos niños, con escuelas de fútbol, teatro y liderazgo, lo cual es muy bonito para mí porque quiero que ellos sueñen y logren sus sueños, así como yo lo he podido hacer.



La última, corta… ¿Cuál es su gran sueño futbolístico?

Ganar una Champions o un Mundial. Esperemos con la ayuda de Dios poderlo hacer.



