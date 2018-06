Fajardo, excandidato o candidato

24 de junio 2018 , 05:05 a.m.

24 de junio 2018 , 05:05 a.m.

“Sergio Fajardo no puede botar la toalla” : Lucy Nieto de Samper.

La campaña presidencial del candidato Fajardo dejó impresionada a la tribuna que desde todas las vertientes expresaron manifestaciones de admiración, a partes o a la totalidad de sus propuestas. Tan pronto se conocieron los resultados de las elecciones para la primera vuelta, tanto el candidato ganador como el segundo en votación se “desporrondigaron” en elogios al profesor Fajardo, tercero en la estadística electoral. Lo deseable es suponer que una fórmula tan ponderada siga vigente y por tanto el exalcalde y exgobernador de Antioquia, ganador en Bogotá, revise y modifique su decisión de mamarse.



Son poquitos los candidatos que llegan a la Presidencia en su primer intento y Fajardo es una buena opción para que en un futuro su nombre tenga un papel de “mejor actor” como aspirante a la jefatura del Estado. Las experiencias de candidato lo dejan enriquecido.



La ventaja de no tener reelección facilita el trabajo político y con una coalición como la que ya tiene armada con distintas divisas ideológicas muy similares a las que hubo en Chile para restablecer el régimen democrático después de Pinochet. En diciembre de 1989, la coalición que se llamó La concertación, eligió presidente a Patricio Aylwin. Los sectores que integraron el acuerdo fueron de Centro Izquierda, Centro y Centro Derecha. Como quien dice, el senador Robledo, la excandidata a la vicepresidencia Claudia López y el profesor, excandidato, Sergio Fajardo.



Está claro que en Colombia después del Acuerdo de Paz con las Farc ningún partido político, de los que existen actualmente en Colombia, está en capacidad de elegir en democracia a un presidente en solitario. Se necesita una coincidencia de varias organizaciones políticas y hasta religiosas para conformar una fórmula ganadora, de moda, en estos tiempos electorales.



El candidato Duque sostuvo, antes del certamen electoral, que en su movimiento triunfante confluyen fuerzas en las cuales hay diferencias en muchos temas; mencionó al Mira, al exprocurador Alejandro Ordóñez y a la exfiscal Vivian Morales. A su turno, el candidato Gustavo Petro abogó por un Acuerdo sobre lo Fundamental. Solo que el también profesor Waserman afirmó que la fórmula de Petro: “...no es el acuerdo nacional que proponía [Álvaro] Gomez Hurtado, sino uno limitado a aquellos grupos que le podrían dar el triunfo”. Para María Elisa Uribe, el Acuerdo sobre lo Fundamental, quiere decir el respeto a la legalidad, la firme planificación del modelo económico, clave de la redención social y la preservación del medioambiente.



Coalición vs. Coalición será el gran enfrentamiento democrático en el futuro, al mejor estilo del Movimiento Nacional de Gómez Hurtado, con seguidores de pensamiento muy diferente, pero coincidentes en lo “fundamental”. Por eso resulta muy apropiado establecer el verdadero alcance de la mentada fórmula alvarista. La familia Gómez puso punto final: “... nos hemos sentido interpelados por la forma oportunista en que se usa el nombre y la imagen de Álvaro Gómez”.



El avión de las propuestas de Fajardo con la educación, plato principal del menú, es muy grande y requiere una pista de aterrizaje muy larga, por lo cual, al no alcanzar a detener su nave en el aeropuerto de la primera vuelta, se vio obligado a abortar el descenso y continuar el vuelo otros cuatro años.



La crisis de los partidos deja vivo al Centro Democrático y a la Coalición Colombia (CC), por lo tanto depende de la CC, entiéndase Fajardo/Claudia/Robledo, la posibilidad de convertirse en el fenómeno renovador de la política colombiana y repetir la historia de Chile en la que un experimento similar permitió gobernar de manera exitosa por tres periodos.



Iván Duque, Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Luis Alberto Moreno son los hombres del futuro. ¿Quiénes serán las mujeres? Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Clara López, Ángela María Robledo.



Están abiertas las matrículas.



El último golazo fue el de la Consulta contra la Corrupción. Cuatro millones y medio de firmas y unanimidad en la votación del Senado para aprobar la ley que la convoca es un triunfo indiscutible de las parlamentarias Claudia López y Angélica Lozano, algo que le viene como anillo al dedo a la Coalición Colombia. “Ahí están pasando cosas” –como en Avianca– muchas cosas. Y ¿si sacan los doce millones de votos?





ALBERTO CASAS SANTAMARÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 75 - JUNIO 2018