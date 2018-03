El procurador Fernando Carrillo es la portada de BOCAS

Fernando Carrillo, el hombre que desde hace quince meses ocupa el cargo de Procurador General de la Nación, nos contó con detalles cómo ha sido el recorrido de su carrera. A los 26 años inventó la séptima papeleta –fórmula para cambiar la Constitución de 1886–, fue ministro de justicia cuando Pablo Escobar se fugó de la cárcel de La Catedral, luego ministro del interior y embajador de Colombia en España. De la Procuraduría, la institución más antigua de control, afirmó que cada vez es más independiente y más dura con la corrupción.

Además, este mes la revista trae entrevistas con personajes del deporte, la religión y el arte. Frances McDorman, la ganadora a Mejor Actriz en los Premios Óscar por su interpretación de Mildred Hayes en Tres anuncios por un crimen, nos habló de cómo construyó ese papel, del feminismo y de lo que significa la fama en su vida. “Cuando era una joven actriz me decían cómo debía verme, cómo debía vestirme, qué era lo que debía ser, que mi talento no era suficiente, que no iba a lograrlo, que no tenía talento natural”, dijo la estadounidense. Darío Silva reveló cómo pasó de ser uno de los periodistas más famosos de los años setenta y ochenta a ser uno de los pastores cristianos más influyentes en la política nacional. También contó cuál fue su papel en la firma de los acuerdos de paz con las Farc. Hablamos con el tenista caleño Alejandro Falla, que anunció su retiro de las canchas este año, de su infancia, de los premios que llegaron con los años, hasta del mítico partido que jugó con Roger Federer. Por último, Nadín Ospina, uno de los artistas contemporáneos más relevantes del país, recordó su paso por la medicina y su obsesión por los juguetes.



BOCAS también trae una crónica gráfica que muestra el antes, durante y el después de lo que ocurrió el 9 de abril de 1948, el día en que mataron a Jorge Eliécer Gaitán. Estas imágenes inéditas, del fallecido fotógrafo Sady González, fueron encontradas por su hijo, Guillermo González y ahora serán expuestas, desde el 9 de abril, en la biblioteca Virgilio Barco y en otras sedes de la red de bibliotecas públicas de Bogotá.