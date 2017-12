Entrevista con el verdadero Papá Noel

La región de Laponia, en el norte de Finlandia, es un bosque inmenso de 100.000 kilómetros cuadrados donde hay montañas llenas de pinos, lagos que permanecen congelados durante más de la mitad del año y nieve continua desde octubre hasta mayo. El paisaje es totalmente blanco y la población de renos que vagan libres por todas partes –y que sobrepasa los 200.000– supera a los 180.000 habitantes que viven en pequeños pueblos con casas de madera.

Laponia es límite del mundo. Para llegar hasta allá hay que tomar un tren desde Helsinki –la capital de Finlandia– hasta Rovaniemi, la ciudad más poblada de la región. Son ocho horas de camino hacia el norte que terminan en el círculo polar ártico, el paralelo 66, la línea imaginaria que marca el límite de un lugar donde en verano hay sol de medianoche y donde, en invierno, solo aparece por unas pocas horas al día rozando el horizonte hacia el sur. En diciembre, por ejemplo, Rovaniemi solo cuenta con tres horas de luz, la temperatura promedio es de 10 grados centígrados bajo cero y, sin embargo, alrededor de 80.000 personas de todo el mundo van a esa ciudad a pasar los últimos días del año; la mayoría, claro está, en avión.

El Santa Claus finlandés. Foto: Juho Kuva / Cortesía Visit Finland.

Hay una buena razón para sacrificar el calor del trópico e irse en invierno a Rovaniemi. A diez minutos del centro, justo por donde el paralelo 66 atraviesa la ciudad, Papá Noel tiene registrado su domicilio oficial: allí queda una oficina avalada por el servicio postal de Finlandia –su código es FI-96930 Arctic Circle, por si quieren escribir– y la Oficina de Santa Claus, una casa donde varios duendes con gorros puntiagudos de colores guían a los visitantes hasta una sala donde está sentado el verdadero Papá Noel, que a pesar de su edad ha ido a trabajar todos los días, sin falta, desde que inauguró el lugar en 1985. En el mismo lugar también hay corrales con renos y hoteles temáticos de Navidad.



Santa Claus siempre se viste con un abrigo rojo. Lleva una barba blanca que le llega hasta las rodillas y siempre se pone botas de cuero, un accesorio obligatorio para el durísimo clima de Laponia. Aunque no recuerda su edad, dice estar seguro de haber nacido en Laponia hace más de 320 años. En esencia, Papá Noel es un pastor de renos que vivió casi en el anonimato, como una leyenda. Le decían Padre Navidad, Santa Claus y Joulupukki, entre muchos otros nombres, e incluso un escritor estadounidense llamado Clement C. Moore lo confundió con otra persona en 1827, cuando lo describió volando con ocho de sus renos en el poema “Una visita de San Nicolás”.



–No somos la misma persona –dice Santa riendo–. Pero creo recordar que San Nicolás y yo fuimos muy buenos amigos.



En 1927, sin embargo, Santa Claus dejó de ser una leyenda. Fue Markus Rautio, una de las grandes voces radiales de Finlandia, quien lo sacó a la luz pública durante su programa La hora de los niños con el tío Markus, que era todo un fenómeno mediático de la época. Según la biografía oficial de Rautio en YLE, la Compañía de Radiodifusión Finlandesa, durante un programa de Navidad uno de los niños le preguntó en vivo al presentador por qué el regalo que le habían enviado no tenía una dirección de remitente, entonces Markus contestó que Joulupukki vivía en Korvatunturi, una montaña inaccesible de Laponia que queda justo en la frontera entre Rusia y Finlandia. Los niños de todo el país supieron entonces que el padre de la Navidad no era un mito: que era un hombre real y que vivía en la Laponia finlandesa.

La vida mediática, sin embargo, no ha sido fácil para Papá Noel. Con los años, el mundo empezó a conocer el secreto de que el padre de la Navidad vivía en Finlandia y en Helsinki se empezaron a recibir paquetes con cartas dirigidas a Santa Claus. Algunos periódicos estadounidenses registraron en 1963 que las cartas llegaban desde varios países de Europa a una oficina postal en Helsinki, donde algunos ayudantes respondían casi 5.000 cartas anuales en inglés, francés, sueco y finlandés. Poco a poco a Santa Claus le tocó expandirse: en 1976 decidió establecer su oficina postal en Rovaniemi, la capital de Laponia, para que sus cartas llevaran el sello oficial del Círculo Ártico –ese año recibió casi 20.000 cartas– y, finalmente, en 1985, abrió en las afueras de la ciudad la Aldea de Santa Claus porque cada vez más visitantes llegaban a buscarlo. Además, se convirtió en una figura mediática: la noche del 23 de diciembre los noticieros finlandeses cubren el momento en que Santa Claus sale con sus renos desde la Aldea con rumbo a los confines del mundo y, además, desde el año 2000 el canal de televisión por internet santatelevision.com transmite en seis idiomas durante todo el año sobre la vida y los pasatiempos de Papá Noel.



Actualmente, unos cincuenta duendes trabajan en la Aldea de Santa Claus, en Rovaniemi. Además de recibir a los turistas y de hacerse cargo de los renos, su principal preocupación es no dar abasto para la avalancha de mensajes escritos a mano que, en plena era de correos electrónicos, continúan llegando a la oficina: son casi 600.000 cartas anuales que escriben a mano niños de más de 180 países del mundo. Leérselas a Santa Claus implica un trabajo agotador, más cuando en la época de diciembre arriban de un solo golpe casi 30.000 diarias y el padre de la Navidad debe estar ahí para tomarse fotos con los visitantes. Afortunadamente para los duendes responderlas no exige un trabajo tan descomunal, pues solo les mandan cartas de respuesta con la estampilla oficial del Círculo Ártico a quienes pagan por internet los ocho euros que cuesta el envío por correo.



Después de cruzar varios correos electrónicos con el equipo de la Oficina de Santa Claus, en Rovaniemi, una duende llamada Veera convenció a su jefe de contestar por correo electrónico este cuestionario de BOCAS.



Quiero empezar con una pregunta que les hacemos a todas las personas que pasan por esta revista: ¿puede compartir con nosotros algún recuerdo de su infancia? ¿Dónde nació? ¿Quiénes eran sus padres?

Oh, yo soy un hombre muy viejo, mucho mayor que la mayoría de las personas. Perdí la cuenta de mi edad cuando tenía entre 250 y 320 años, y eso fue ya hace tiempo, entonces le pediré el favor de que perdone mi mala memoria. Sobre la segunda pregunta le puedo decir que siento tantas cosas por Laponia que estoy seguro de que nací aquí.



En 1927 el periodista Marcus Ratio dijo por radio que usted vivía en Korvatunturi, una montaña entre Finlandia y Rusia. ¿Cómo hizo él para encontrar esa historia?

No es una historia que él se haya inventado, Korvatunturi es realmente mi hogar.

El Santa Claus finlandés. Foto: Juho Kuva / Cortesía Visit Finland.

¿Puede describir su casa para nosotros? ¿Vive solo?

Vivo allí con la señora Claus y algunos de mis pequeños ayudantes. Mucha gente pregunta si los duendes son mis hijos y la respuesta es no. Los duendes son muy buenos amigos míos, nos hemos ayudado mutuamente por muchos muchos años y espero que las cosas sigan estando así por muchos años más.



¿Cómo hace para enfrentar temperaturas que pueden llegar a alcanzar hasta –20 grados centígrados?

Incluso recuerdo algunos días en que la temperatura ha estado cerca de –45 grados centígrados; yo digo que es refrescante. Todo funciona bien acá en Laponia cuando el clima está frío. Además, como los renos son mi transporte, no tengo el problema de que mi automóvil no encienda en las mañanas.



¿Usted tiene alguna relación con San Nicolás? ¿Son la misma persona?

Somos personas distintas, pero creo recordar que fue un muy buen amigo mío.



Acá en Colombia no sabemos casi nada de la cultura de Laponia ni del Ártico. ¿Cómo celebra usted la Navidad? ¿Cuáles son sus platos favoritos para Navidad?

Cuando regreso de mi largo viaje por el mundo, acostumbro celebrar algunas tradiciones de Navidad con los duendes. Mi tradición navideña favorita es el sauna de Navidad, paso un buen rato en el sauna antes y después de mi largo viaje por el mundo. Luego me como un gran plato de porridge de arroz [un plato tradicional finlandés que se hace con arroz de grano corto cocinado en agua y leche hasta que toma una textura cremosa] con un poco de canela y azúcar.



¿Por qué decidió poner su oficina principal en Rovaniemi?

Bueno, en Rovaniemi está mi domicilio oficial y mi dirección postal, entonces es apenas natural que esté aquí. Antes de establecerme acá pensaba en que debería trabajar en Korvatunturi, ¡pero habría sido muy difícil para mi esposa si mis 400.000 amigos se reunieran en mi casa! Rovaniemi es un buen lugar para recibirlos a todos; además, ha sido bueno contar con dos sitios diferentes. Vengo a mi oficina todos los días del año. ¡Todos están muy invitados a visitarnos!

¿Cuántos duendes trabajan con usted y qué es lo que hacen exactamente?

Mis duendes son tan activos que todo el tiempo están haciendo alguna cosa, van de un lado a otro y luego vuelven. Para mí es difícil llevar una cuenta exacta de cuántos trabajan aquí, pero me imagino que hay tantos duendes como estrellas en el cielo del norte si la noche no está muy nublada. Pero debo aclararle que no es solo acá en mi oficina donde trabajan los duendes. Ellos están por todo el mundo para hacer más fácil mi viaje de Navidad, tomando notas de quiénes son traviesos y quiénes se portan bien.



¿Es cierto que usted construye juguetes en su oficina?

Sí, tengo una fábrica de juguetes, pero si me pregunta por el lugar exacto debo decirle que se trata de un secreto. Lo que sí le puedo contar es que tuve que hacer una llave extremadamente grande para el taller, porque los duendes podrían olvidar fácilmente una llave pequeña en sus bolsillos por accidente.



He visto fotografías de renos justo afuera de su oficina. Háblenos un poco de sus renos.

Los renos son criaturas adorables. Acá en Laponia hay muchos más renos que personas y yo me llevo muy bien con ellos. Otoño es la época en la que ellos están más felices porque el bosque se encuentra lleno de bayas frescas, hongos y musgo. El liquen, o musgo de los renos, es su comida favorita.



¿Existe Rudolph, el reno de la nariz roja, o es solo un mito? ¿Es cierto que su nariz puede brillar?

¡Claro que existe! Es el mejor navegador cuando estamos en nuestro gran viaje por el mundo durante Navidad. Y sí, su nariz puede brillar.



¿Cuántas cartas recibe usted en su oficina? ¿Y cómo hace para procesar todas las que recibe?

La gente me envía 600.000 cartas por año desde 180 diferentes países por todo el mundo. Yo leo todas las cartas con mis ayudantes, así que no se preocupen por eso. El problema es que no me alcanza el tiempo para responderlas todas.



¿Usted puede compartir con nosotros algunas historias que los niños le cuentan en esas cartas?

Siento no poder responderle esta pregunta, pues todas las cartas son privadas. Las historias que me cuentan los niños serán secretos eternos entre ellos y yo.

El Santa Claus finlandés. Foto: Juho Kuva / Cortesía Visit Finland.

¿Recuerda alguna carta que le hayan escrito desde Colombia?

Me llegan cartas de todo el mundo y Colombia no es la excepción. Muchos niños me mandan cartas desde allí y quiero decirles que las guardo muy cerca de mi corazón.



¿Cuál es el regalo más extraño que le han pedido?

La gente me pide unicornios, ponis, un novio o una novia... Yo comprendo todos esos deseos, pero hemos tenido grandes problemas con los duendes tratando de envolver esos regalos.



¿Cuál es el día más exigente para usted en todo el año?

Todo el mes de Navidad es muy exigente para mí y para los duendes, pero también es una época muy divertida. Ya quiero que sea la noche de Navidad para hacer de nuevo mi gran viaje por todo el mundo.



¿Usted diría que su trabajo es fácil? En este punto le quiero preguntar también si usted recibe un salario por lo que hace.

¡Es una pregunta muy graciosa! Realmente soy una persona privilegiada por poder celebrar la Navidad con tantos niños y familias. La respuesta más simple es que esto no es un trabajo, sino un estilo de vida: ¿usted diría que conocer a mis amigos por todo el mundo es un trabajo? ¡Claro que no! ¿Entonces por qué recibiría un salario por eso?



¿Algún día se va a jubilar?

¡No hay nada de lo que tenga que jubilarme! Espero poder seguir haciendo lo que hago por muchos años más.



¿Qué le diría a un niño que está empezando a dudar de la existencia de Santa Claus?

Que las tradiciones de Navidad se han celebrado por miles de años y que estoy seguro de que las generaciones que vienen seguirán disfrutando la Navidad. También le diría que no es su obligación creer en la leyenda del mundo de la Navidad, pero que, de todas maneras, yo sí creo en él.



Mucha gente en el mundo critica la Navidad como una época del año en la que el verdadero significado está en comprar y consumir cosas materiales. ¿Tiene algún mensaje para ellos?

Que los más profundos valores de la Navidad son la paz y los buenos deseos. ¿No deberíamos cada uno de nosotros hacer de la Navidad algo especial para todos?



Y la última pregunta: ¿tiene algún recuerdo especial de sus viajes por Colombia? ¿Le ha gustado nuestro país?

Cuando pienso en mis viajes a Colombia, mi corazón se llena de alegría. Es un lugar hermoso y está lleno de gente muy bella. Los duendes no han dejado de decirme que este año solo sucedieron cosas buenas allá, así que sigan haciéndolo así. ¡La Navidad ya está a la vuelta de la esquina!



