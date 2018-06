Es imposible evitar la actualidad. Hoy, mientras revisaba las notas que había escrito en mi cuaderno para hacer esta columna, me llegó un correo de una gran amiga que me anunciaba la muerte de una persona a la que admiraba: Anthony Bourdain, el chef, escritor y periodista que nos hizo viajar y conocer realidades alejadas de nuestro día a día fue encontrado muerto en Francia. Hace cuatro días nos dejaba una diseñadora, Kate Spade, también de manera sorpresiva. La cuadrícula de Manhattan fue el playground de esta creadora que supo trasladar a sus creaciones vitalidad gracias al magistral uso del color y los estampados. Bourdain y Spade me han hecho pensar sobre la gran enfermedad que nos está sobrevolando de una manera silenciosa, pero poderosa: la depresión.

Desde esta pequeña tribuna quiero rendir mi sentido homenaje a estos dos creadores que nos dejaron y mandar un abrazo lleno de cariño a sus familiares y allegados.



Nos ha tocado vivir unos tiempos muy convulsos. Las redes sociales han incrementado la velocidad de un mundo que dejó de ser estable y seguro. Vivimos constantemente atados a unos dispositivos celulares que a ritmo de notificaciones permanentes no paran de distraernos de lo esencial de nuestra vida. Karl Lagerfeld, uno de los grandes creadores de nuestro tiempo, un diseñador con una sensibilidad muy especial para saber captar el zeitgeist (espíritu del tiempo), supo trasladar esta necesidad de activar el “modo pausa” en su colección de Crucero (también llamada resort) que se presentó en el Grand Palais de París hace un mes. La Pausa fue el nombre con el que fue bautizado un gran transatlántico que ancoró en la capital francesa por donde las modelos de Chanel pasearon las nuevas creaciones del alemán. Karl, en esta nueva colección para la histórica casa francesa, no solamente quiso hacer un homenaje a la gran Coco Chanel y a sus prendas más icónicas, sino que nos hizo pensar sobre la necesidad de desconectarse en suéteres en los que se podía leer la palabra “Pausa”. El rosa fue el color predominante en las prendas y accesorios que se pasearon sin pausa, pero sin prisa, delante de centenares de invitados. Me gustó ver a Karl relajado y cómo el denim desgastado hacía acto de presencia en una colección que también rendía homenaje a los años ochenta.



Otro diseñador que me hizo pensar en esta idea de velocidad y cambio fue Nicolás Guesquière, el director creativo de Louis Vuitton. Días antes de presentar su última colección de resort para el buque insignia de LVMH, el diseñador francés anunció en su Instagram que había renovado su contrato. Y señores y señoras: esta sí que fue una gran noticia… Acostumbrados al cambio de director creativo cada tres años, saber que Nicolás sigue en LV no deja de ser una gran noticia que hay que celebrar. La Fondation Maeght, en St. Paul-De-Vence, en el sur de Francia, un museo diseñado por el modernista arquitecto catalán Josep Lluís Sert, que alberga una bellísima colección de arte en la que destacan las obras de Miró, Giacometti y Calder, fue el marco donde se presentó una propuesta, la quinta de entretiempo de Guesquière para Vuitton, en el que me gustó especialmente cómo el diseñador francés supo evolucionar la sastrería clásica en los trajes de chaqueta que ganaban en fluidez y en factor cool. Igualmente, hay que destacar que Guesquière sumó a esta colaboración el talento de Grace Coddington, y diseñaron conjuntamente unos accesorios que rendían homenaje a los perros y gatos que tanto gustan a la exdirectora creativa de la revista Vogue y gran amiga de Nicolás.



Ya hace tiempo que pienso que un día me gustaría ver cómo funciona el cerebro de Alessandro Michele, el joven director creativo de Gucci. Alessandro tiene una capacidad innata para realizar conexiones sorprendentes que, a velocidad de la luz, te hacen viajar por el tiempo y por el espacio. Para presentar su colección de crucero para esta casa italiana, Michele nos hizo viajar a Arlés, en Francia. En un cementerio situado en la parte exterior de las murallas de esta ciudad, en el famoso Alyscamps, Michele representó un acto pagano y religioso. Studio 54 y Chateau Marmont, los años sesenta con el Medievo. Vida y muerte se dieron la mano en este ritual lleno de creatividad y drama que creó unas imágenes que quedarán grabadas para siempre. Les recomiendo que visiten mi Instagram para saber de lo que estoy hablando, ya que a veces las palabras no pueden explicar una sensación tan mágica. Lo que sí puedo contarles es que después del desfile, el gran Elton John nos ofreció un concierto que también guardaré en mi disco duro.



Después de tantos viajes, de tantos aviones y de tantos jet lags, se agradece que dos casas históricas decidieran presentar sus colecciones en mi ciudad: Nueva York. Pierpaolo Piccioli, el director creativo de Valentino está en estado de gracia y su colección de resort sigue demostrando que es uno de los diseñadores con más talento y visión del momento. Para esta nueva colección me fascinó como logró rendir homenaje al creador de esta firma, Valentino Garavani, usando tipografías y estampados vintage adaptados para la época de Instagram. Otro de los creadores que saben jugar con el legado de un histórico del mundo de la moda es Anthony Vaccarello. Fue a finales de los años setenta cuando Yves Saint Laurent decidió presentar su nuevo perfume Opium (inspirado en el mundo oriental), en un muelle de la ciudad de Nueva York. Pues bien, Vaccarello hizo lo mismo pero adaptándolo a una estética más contemporánea y andrógina. La verdad es que Nueva Jersey y Nueva York nunca lucieron tan hermosos como en esta noche tan especial. Viendo el skyline con nuevos ojos me hizo pensar que seguramente el gran placer de esta vida no es descubrir, sino redescubrir. El ver con ojos nuevos lo que uno tiene delante casi cada día, pero no puede ver por las notificaciones del día a día. Pausar, ver, redescubrir. ¡Voy a incluir estas tres palabras en mi diccionario! ¿Me siguen?





NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 75 - JUNIO 2018