El veredicto de Nina: El ABC para la próxima primavera

Una vez más, los colores del otoño tiñen mi ciudad. En la torre Hearst, donde se encuentran las oficinas de Marie Claire, es el momento del retorno tras la peregrinación habitual de nuestros editores y editoras a las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París. “¿Te has fijado en Central Park, Nina?”, me dice uno de los editores. “Parece que la naturaleza quisiera copiar la estética Kanye West”. Así es: la estética West está inundando con prendas desgastadas y deportivas de color marrón no solo las páginas de muchas revistas, sino también los escaparates de las tiendas de fast fashion. Octubre significa para mí el momento de reflexionar sobre lo que hemos visto en las pasarelas. Y esta vez he decidido compartirlo a modo de abecedario.

A de Alexander McQueen. Un mosaico de alfombras tapizaba la pasarela donde se presentarían las nuevas creaciones de Sarah Burton. Para exponer una colección extraordinaria inspirada en las islas Shetland de Escocia, conocidas por el encaje de lana, utilizó la sugerente metáfora del brexit a través de un par de familias que celebran los matrimonios cosiendo dos alfombras en una.

B de Balenciaga. Con tan solo dos colecciones bajo su brazo, Demna Gvasalia ha transformado esta prestigiosa casa de modas. Esta vez presentó una colección que viajó del látex a la organza de seda: del fetichismo a la alta costura. El diálogo de opuestos siempre es sinónimo de futuro.

C de Céline. Fue muy significativo que Phoebe Philo presentara una colección que seguía muchas de las siluetas que vimos en el show anterior. Las americanas XL, las gabardinas (supertendencia para la próxima temporada) y una paleta de colores muy artística (guiño al azul Klein) hablaron por sí solas. A veces en el misterio reside la semilla del éxito.

C de Christian Siriano. Siempre es un motivo de orgullo asistir a un desfile de Siriano, un diseñador que surgió de Project Runway. Christian Siriano nos hizo viajar a la Costa Azul con una colección en la que quiso rendir homenaje a TODAS las mujeres. El casting fue un ejemplo de diversidad racial y de tallas, que espero que otros diseñadores sigan.

D de Dior. Maria Grazia Chiuri tomó las riendas de esta casa francesa con una presentación que puede entenderse como un homenaje a la mujer. “We should all be feminists” (todos deberíamos ser feministas) se podía leer en una colección que tuvo tres pilares: una reinterpretación de la chaqueta de esgrima, la incorporación de elementos más típicos de lingerie y unos vestidos etéreos bordados con elementos del tarot.

K de Kanye West y Kim Kardashian. En Nueva York, Kanye West presentó una polémica colección, su segunda para Adidas, en la isla Roosevelt. En París, Kim Kardashian acaparó la mayoría de titulares después del robo que sufrió en su residencia temporal tras asistir horas antes al desfile de Givenchy.

L de Louis Vuitton. La nueva sede en construcción de esta histórica casa francesa en la Place Vendôme sirvió de escenario para una nueva colección de Nicolas Ghesquière. Desconozco si la idea de la reinvención lo influenció, pero esta fue la colección más madura y precisa que ha realizado para la marca. El futuro entendido de manera racional, limpia y más aburguesada, en el que destacaron la experimentación en los tejidos y una extraordinaria construcción de las chaquetas.

M de Michael Kors. Mi querido Michael Kors siempre rinde un homenaje a las mujeres. Esta vez no fue una excepción: un encuentro entre los años cuarenta y los ochenta marcaron una colección que vino acompañada con la música en directo de Rufus Wainwright.

N de Nina Ricci. Los colores de un atardecer en Bogotá inspiraron al director creativo de esta mítica casa francesa para una nueva colección que nos hizo viajar a Colombia sin movernos de París. Una paleta cromática marcada por los fucsias, naranjas, rosas y azules intensos acentuaron una colección en la que destacaron las gabardinas y los conjuntos para la noche: sofisticados y muy bien complementados con bolsos y zapatos.

P de Project Runway. Una vez más, ¡y ya van 15! Nueva York tuvo la oportunidad de presenciar las creaciones de los finalistas de Project Runway. Lo que más me enorgullece de formar parte de este proyecto es comprobar cómo los diseñadores que participan en este programa de televisión nos sorprenden año tras año.

V de Valentino. Otra de las novedades de la semana de la moda de París. Pierpaolo Piccioli presentó su primera colección en solitario y fue una auténtica sorpresa. Un Valentino más relajado y urbano que supo mezclar referencias del Bosco y del punk de la diseñadora británica Zandra Rhodes. ¡Bravo Pierpaolo!

Y de YSL. Como un trabajo en desarrollo definió Anthony Vaccarello su propuesta para YSL, que se caracterizó por la energía, las asimetrías y las referencias a los ochenta. Lo más fotografiado: el tacón de los zapatos en el que se podía leer YSL, el mítico logo diseñado por Cassandre. Vaccarello llegó a YSL pisando fuerte.

NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 57 - OCTUBRE 2016