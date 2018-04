Candidatos presidenciales en la edición 73 de BOCAS

El domingo 27 de mayo los colombianos votarán para elegir el próximo presidente de la República. En esta edición, BOCAS trae entrevistas con cuatro de los candidatos que tienen más opciones de ganar, según las encuestas.

Julio Sánchez Cristo entrevistó a Iván Duque, candidato del Centro Democrático, y logró que le contara cómo es un día con su familia, las diferencias que tiene con el expresidente Álvaro Uribe y lo que piensa del Premio Nobel de Paz de Juan Manuel Santos: “El sinsabor que a mí me queda es que es un premio también para una persona que decidió dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz cuando nunca lo habíamos sido”, dijo Duque.



La actriz y presentadora, Margarita Rosa de Francisco, conversó con Sergio Fajardo, candidato por Coalición Colombia, y este le contó sus ideas sobre la educación, la corrupción, los reinados de belleza, el machismo y, sobre todo, de lo que significa ser profesor. “Educar es lo que permite explorar caminos, hacer búsquedas y ponerse un rumbo en la vida. Es facilitarles a las personas su tránsito hacia la libertad”.

Gustavo Gómez Córdoba dialogó con Germán Vargas lleras, candidato de Coalición Mejor Vargas Lleras, sobre la foto en la que aparece a los seis años trepado en una mesa al lado de su abuelo Carlos Lleras Restrepo, de las opiniones que tiene de los otros candidatos y de sus series favoritas de televisión. “Si me identifico con alguien, es con Kiefer Sutherland en Designated Survivor”.



El escritor Sergio Ocampo consiguió que Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, definiera a personajes como Andrés Pastrana, Ernesto Samper, Germán Vargas Lleras y César Gaviria. Por supuesto, también conversaron del proceso de paz: “Si hubiéramos salido (del proceso) en dos años, yo creo que se hubiera aminorado mucho este escenario de polarización, y es posible (aunque esto es meramente especulativo) que el presidente Santos no hubiera buscado la reelección”.

Además, en esta edición hay una crónica gráfica del salto que el clavadista colombiano Orlando Duque hizo en la Antártida. Después de veinte años de carrera profesional tenía como reto personal saltar desde un iceberg y lo encontró con la ayuda de la Armada Nacional de Colombia y al Programa Antártico Colombiano. La experiencia para él duró un mes y dejó imágenes que muestran la belleza del lugar.



*Gustavo Petro

A pesar de varios intentos e invitaciones por parte de BOCAS, el candidato Gustavo Petro no pudo hacer parte de esta edición por problemas de agenda.