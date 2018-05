Han pasado 365 días y continúo pensando lo mismo: Colombia sigue estando de moda. Si rescatan los números de la revista BOCAS que tienen guardados se acordarán de un artículo que escribí sobre la moda Made in Colombia. Lo escribí, muy emocionada y orgullosa, a mi regreso del primer Bogotá Fashion Week. En dicho artículo hablaba de nuestro país y de todo lo que tiene a favor para asegurarse un lugar en el escaparate de la moda global. En ese viaje vi talento, identidad, pasión, creatividad, buenas materias primas y un know-how y manejo de las técnicas e inspiraciones ancestrales aplicados y llevados a la modernidad.

Un año después, tras volver de la segunda edición de Bogotá Fashion Week, invitada como embajadora oficial por la Cámara de Comercio de Bogotá, que hace una extraordinaria labor apoyando y promoviendo el talento colombiano, puedo volver a afirmar que Colombia sigue estando de moda.



Antes de empezar a comentarles de las tendencias y de lo que vi en la pasarela, me gustaría compartirles algunos datos que me dieron los ejecutivos de la cámara de comercio y que es bueno tenerlos presentes: la industria de la moda genera más de 293.000 empleos en nuestro país y solamente en el año pasado se crearon más de 5.000 empresas en Bogotá pertenecientes a este sector. Mi instinto me dice que estas cifras aumentarán si seguimos apostando con fuerza. Es por esto por lo que me gustaría hacer un llamado a los gobernantes y a los empresarios de mi país: es imprescindible que continúen con su apoyo. Lo tenemos todo: creatividad, extraordinaria materia prima y mano de obra, tecnología (un know-how que va de los procedimientos más artesanales a los más innovadores) y un sistema de distribución que poco a poco va traspasando fronteras.



Hablando de fronteras, días antes de viajar a Colombia, estuve en París Fashion Week y no se imaginan el orgullo y la emoción que fue encontrarme con creadores colombianos como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Paula Mendoza, Edgardo Osorio, Esteban Cortázar, Losada Bofill y Marcela Vélez. Todos ellos, talentosos más allá de nuestras fronteras, tienen que servir de faros, de inspiración para todos los creadores que aman este oficio. Ellos abrieron muchas puertas y ahora está en nuestras manos que los diseñadores más jóvenes puedan aprovecharlas.



Una industria sin talento es como un lago sin agua, como un museo sin cuadros. Por suerte, en Colombia tenemos talento de sobra. Así lo pude comprobar en la última edición de Bogotá Fashion Week que se llevó a cabo del 24 al 26 de abril en el Centro Internacional de Convenciones Ágora, de Bogotá, el cual recibió más de 15.000 visitantes que disfrutaron de un Market Experience y de pasarelas con colecciones inspiradas en tradición, biodiversidad, historias mágicas, arte y arquitectura.



Tradición: la moda vive siempre en un tiempo muy líquido que viaja del pasado al futuro, como me dice una querida amiga: “Todas las tendencias vuelven”. Lo tradicional, ese elemento que ha pasado de generación en generación y que nos ha dotado de una identidad única, es una de las mejores armas para poder brillar en el escaparate internacional. Los grandes diseñadores saben que la moda es una artesanía, si no preguntémosle a la casa Chanel que compró hace poco pequeños talleres de bordados, y en Colombia los tenemos: de los tejidos al cuero pasando por la rafia y el oro. Uno de los consejos que quise dar a las jóvenes promesas colombianas es que no renieguen de esta artesanía y que la sepan trasladar a sus creaciones más contemporáneas e innovadoras.



Biodiversidad: la industria de la moda es el segundo sector que genera más contaminación en el mundo. El precio real de una camiseta no es el que marca su etiqueta. A los diez dólares de una camiseta comprada en una tienda de fast fashion debemos añadirle el precio que costó producirla para el medioambiente: cuántos litros de agua, cuánto CO2, cuántos kilómetros de gasolina se han necesitado para traer esa prenda de China a Nueva York. Poco a poco este sector mira lo reciclaje, lo orgánico, y las piezas producidas pensadas en nuestro ecosistema están abriéndose un camino muy importante. Creo que en Colombia también podemos ser líderes.



Historias mágicas, arte y arquitectura: la colección de un diseñador no solamente se construye con sedas y linos, sino que se levanta con inspiraciones que abrazan muchas artes. Las mejores colecciones que he visto saben explicar una historia. Por eso me emocionó comprobar cómo muchos de los creadores que vi en Bogotá Fashion Week lograron hacer eso en el momento de presentar sus colecciones.



Como se imaginarán es muy difícil resumir las propuestas de los 40 diseñadores de Bogotá Fashion Week en solo una página pero les puedo decir que hablar con ellos, poder conversar sobre sus dudas y sus sueños, fue una experiencia muy gratificante. En mi libreta guardo notas sobre Faride Ramos y su forma práctica de ver la feminidad; de Juan Pablo Socarrás, de lo valiente que fue al querer rescatar la labor de la mujer en la industria con una sensibilidad muy especial a la hora de tratar los tejidos; de Lina Cantillo; de la conversación entre masculino y femenino de Adriana Santacruz y sus hermosos mantos con técnicas ancestrales; de los maravillosos bolsos de Divina Castidad y de los zapatos de Fifi & Mugre...., solo por mencionar algunos.



Dicen que la vida se mueve en círculos, aunque yo prefiero entender la vida como una espiral… Año tras año las cosas se repiten, pero siempre en una altura distinta. Es por esto, por lo que nada me haría más feliz que dentro de un año volver a escribir una nueva columna explicando que “Colombia Sigue Estando de Moda”, sería la señal inequívoca de que la espiral del éxito de la moda colombiana sigue navegando a velocidad de crucero.



Sigamos manteniendo nuestra identidad e inspirándonos en nuestra cultura y nuestras técnicas ancestrales que es lo que nos lleva a destacar en este mundo de la moda.



NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 74 - MAYO 2018