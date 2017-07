Carta abierta a Nicolás Maduro

Desde el 1 de abril de este año, todos los días, sin excepción, miles y miles de personas han llenado las calles de Venezuela para protestar en contra de su gobierno. A la fecha, en poco más de cien días, se han registrado 91 muertes por represión, 1.500 personas heridas y más de 300 presos políticos. Mientras los ciudadanos exigen un cambio, usted y sus aliados, embriagados por un discurso patriotero y populista, se aferran –al parecer– a lo único que les queda: el poder por la fuerza.

El país que en otros tiempos fue el más rico de la región, cuyo PIB llegó a ser el mismo que el de Noruega, tiene la segunda inflación más alta del mundo, solo superada por Sudán del Sur. Hoy, según la Asamblea Nacional de Venezuela, la cifra es de 176 %. Pero, ¡ojo!, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican que en diciembre de 2018 la cifra llegará a 720 %. Para concebir la magnitud de esa crisis económica, la inflación actual en Colombia, según el Dane, es de 3,35 %.



Por eso, y porque a los colombianos nos importan mucho nuestros vecinos, por historia y por lazos familiares, he aquí una serie de interrogantes, señor Presidente.



- ¿No es hora de entender que la revolución que usted pregona fracasó y que lo más sensato, por el bien de su pueblo, es hacerse a un lado? Las cifras, en todos los ámbitos, respaldan las protestas del pueblo y demuestran que es urgente restablecer la democracia.



- Por ejemplo, ¿cree usted que se puede vivir bien en un país donde el salario mínimo es de 97.531 bolívares (unos 115.000 pesos colombianos), donde cien billetes de 20 bolívares equivalen a una moneda de cincuenta centavos de euro y la fotocopia de un billete cuesta más que el original?



- ¿Cómo no aceptar que la violencia en Venezuela ha llegado a niveles escandalosos? Según la Fiscalía General de su país, la tasa de homicidios es de 70,1 por cada 100.000 habitantes. Otras mediciones, como la del Observatorio Venezolano de Violencia, dan una cifra de 91,8 muertes por cada 100.000 habitantes.



- Presidente Maduro, el problema es que la violencia viene desde su gobierno: un día habla de paz y al otro enaltece la guerra. Como en aquel día noventa de las protestas cuando usted dijo: “Lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”. ¿De verdad está dispuesto a aplas-tar a su pueblo?



- Y qué decir de los ataques físicos a los miembros de la Asamblea Nacional, realizados por milicias chavistas. ¿No es eso violencia descarada? ¿Acaso su deber no es defender a todo su pueblo, sin ningún tipo de distinción?



- Ufanarse de sus logros para el aplauso de sus camaradas ha sido una de sus aficiones. Sin embargo, la cruda realidad dice que mientras usted baila, amenaza o habla con Hugo Chávez en la figura de un pajarito que revolotea, en los supermercados no se consigue papel higiénico, ni pañales, ni desodorante; mientras que el pollo, los huevos y la carne no solo escasean sino que, cuando asoman, sus precios fluctúan y alcanzan los de artículos de lujo.



- ¿Sabía que entre los miles de venezolanos descontentos se cuentan los médicos? ¿Recuerda que en una manifestación frente al centro comercial Sanbil, en Caracas, ellos mismos gritaron: “No hay alcohol ni medicinas, en la calle lo que hay es cocaína”?



- A lo anterior se suman los escalofriantes datos de la ONG Médicos por la Salud, que ha indicado que el 81 % de los hospitales tienen una escasez de material quirúrgico y un 75 % de escasez de medicamentos. El último mes, más de 180 ONG denunciaron que en su país no se consiguen me-dicinas. ¿Estos datos son otro complot contra su gobierno?



- En Venezuela, cada aspecto que determina la calidad de vida, el cubrimiento de las necesidades básicas de un país, está mal, muy mal. Ocultarlo, presidente Maduro, es vergonzoso.



- Ni siquiera en la educación, de la que usted tanto se ufana, las cifras son alentadoras. La organización Voices of Youth, creada por la Unicef, realizó un estudio que indica que el 42 % de la población entre los 15 y los 19 años asiste al colegio, pero el 50 % abandona al cumplir los 17. De quienes dejan de estudiar, el 22 % lo hace por razones económicas y el 25 % por motivos familiares. El futuro también es negro en su revolución, señor Presidente.



Por todas estas razones, presidente Nicolás Maduro, le pedimos que convoque a elecciones, que entienda, de una vez y para siempre, que su gobierno no está bien. Que no recurra a la vio-lencia para aferrarse al poder. La historia ha demostrado que las dictaduras no tienen buenos finales. Ya es hora de cumplir la voluntad del pueblo. No la suya.



Atentamente,



REVISTA BOCAS

EDICIÓN 65 - JULIO 2017