Carta abierta a los hinchas que van al Mundial

Hace cuatro años, en Brasil, 54.477 hinchas colombianos compraron boletas y acompañaron con fervor a la Selección Colombia. En la primera ronda, los estadios fueron mayoritariamente copados por los hinchas de la ‘tricolor’, incluido el triunfo en el mítico Maracaná ante Uruguay. Una movilización sencillamente increíble que bautizaron ‘la marea amarrilla’.



Esta vez será un poco más lejos y mucho menos tropical –en Rusia–, pero también profusamente asistida por los nuestros. Por eso, a los 64.231 colombianos que hasta el momento han adquirido boletas, según datos de la Fifa –Colombia ya es el cuarto país con más boletas para este Mundial–, les queremos hacer las siguientes observaciones.

Ahora sí, lo práctico. Tenga claro lo que sí y lo que no puede llevar a Rusia. Importantísimo que sepa que no está permitido entrar más de tres litros de bebidas alcohólicas ni más de 400 cigarrillos o más de 5 kg de fiambres.



No sobra decir que si viaja con más de USD 10.000 –o su equivalente en cualquier divisa– tendrá que declararlo en la Aduana.



Sepa que la moneda local es el rublo, que un dólar estadounidense –2.900 pesos colombianos– equivale a 62 rublos, con lo que se podría comprar una cerveza nacional, como la Ziguli, en un supermercado o un refresco por 49 rublos.



Al salir del aeropuerto no use taxis ilegales, se dice que en Moscú por cada taxi legal hay tres que no los son. El viaje en uno de estos carros podría salir más costoso y peligroso. Los taxis oficiales son amarillos, igual que en Colombia, pero también los hay rosados, conducidos por mujeres. En todo caso, lo más recomendable es reservar el taxi por internet a través de páginas como Kiwitaxi y Lingotaxi, o por aplicaciones móviles, GetTaxi o Uber.



¡Ojo! Para transportarse entre las once ciudades sedes del Mundial, no siempre se recomienda rentar un carro: Rusia es el país más extenso del mundo, con una superficie de más de 17 millones cuadrados. Solo de Moscú a Sochi, donde se jugarán siete encuentros, hay más de 19 horas de viaje.



La mejor opción para viajar dentro del país es en tren, ya que tiene acceso a todas las sedes, los tiquetes se pueden comprar en línea en la páginas oficial de los Ferrocarriles Rusos RZD, la empresa estatal de transporte ferroviario de Rusia, o a través de la plataforma Tutu Travel. Los trenes nocturnos son más caros pero se podría ahorrar una noche de hotel. Además, con el FAN ID puedes subir gratis a los trenes entre las once ciudades.



Pero hay que decirlo claramente, Colombia salió beneficiada con este asunto de las distancias. El recorrido de las tres ciudades en las que jugará la ‘Tricolor’, Saransk, Kazan y Samara, no supera los 500 kilómetros. Si usted empieza su recorrido en Moscú, para el primer partido contra Japón en Saransk, puede viajar ocho horas en carro, 10 en tren o una hora en avión.



Para el segundo partido contra Polonia, que será en Kazán, tendrá que escoger entre viajar cinco horas en carro u ocho en tren (desde Saransk) y de allí partiría a Samara para el tercer partido, que es contra Senegal. Las opciones son: 6 horas en carro; poco más de 17 horas en tren (ahí sí hay que dar una vuelta enorme) y 1 hora y 10 minutos en avión.



¡Importantísimo, amigo hincha! Recuerde que hay un código de comportamiento dentro de los estadios y objetos prohibidos, como instrumentos musicales de viento que produzcan sonidos fuertes, rollos de papel, accesorios de equipo fotográfico y de video (incluyendo trípodes y selfie sticks), animales, productos con contenido religioso o político, banderas y pancartas que superen el tamaño de 2 x 1,5 m.



Tampoco tendrán permitido ponerse de pie en los asientos de las graderías u obstaculizar la vista de otros espectadores y revender entradas para partidos. Además, usar banderas extranjeras en plazas públicas o en cercanías a oficinas del gobierno, es una infracción.



¡Ojo! En Rusia está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, pero el comité organizador del Mundial anunció que se venderá cerveza en los estadios y en las zonas de ocio disponibles para los hinchas en cada sede.



Para no tener ningún problema durante el viaje es obligatorio llevar siempre el pasaporte original y el FAN ID.



Por último, para las personas que no tienen entradas a los partidos y se preguntan si pueden entrar a Rusia, la respuesta es sí. Una excelente opción es disfrutar de los Fan Fest, sitios donde los aficionados podrán ver los partidos en pantallas gigantes.



Es muy simple: ¡Apoye a la selección con toda la alegría del mundo, pórtese bien y tráigase los tres puntos!



REVISTA BOCAS

EDICIÓN 74 - MAYO 2018