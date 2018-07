Carta abierta a Iván Duque, presidente electo de Colombia

El próximo 7 de agosto, usted tomará posesión del cargo de elección popular más importante de la democracia colombiana y será el encargado de representar a los casi 50 millones de ciudadanos que desean vivir en un territorio con más oportunidades y sin violencia. Esperamos que en su presidencia se den los cambios que exige la política del país, que ya cumple más de 200 años de vida republicana, pero que pocas veces ha disfrutado períodos de paz y estabilidad.

Ojalá sea el momento definitivo de pasar la página de la guerra que ha dejado más de 8 millones de víctimas (en poco más de 50 años); una cifra escandalosa si se tiene en cuenta que ese número equivale a la misma cantidad de personas que viven en una ciudad como Bogotá. Y es hora de modernizar la economía en todos sus sectores, meterle el diente a la reforma a la justicia, garantizar que las elecciones se sigan celebrando sin alteraciones del orden público, que la oposición tenga todas las garantías posibles y que, de verdad, una al país como lo aseguró en su discurso de como presidente electo.



Por eso, desde BOCAS, le escribimos esta carta abierta señalando algunos retos que tendrá como presidente y que –como ciudadanos– esperamos de su gobierno.



Señor presidente, si bien usted hizo campaña bajo la premisa de revisar los Acuerdos de Paz de La Habana con las Farc, no se pueden pasar por alto hechos como el desminado humanitario (que ha dejado a 188 municipios libres de minas antipersonales), la reducción de muertes causadas por el conflicto interno (que pasaron de un promedio de 3000 a 78, en el 2017, según la Unidad para las Víctimas) o la entrega de 8.994 fusiles por parte de los excombatientes de las Farc (un dato que viene con el aval de las Naciones Unidas). Esto es una muestra de que hay avances y que volver al pasado no debería ser una opción.



En ese mismo sentido, ¿qué hará su gobierno para frenar el asesinato de líderes sociales? Desde el 2016 hemos visto cómo en todas las regiones del país han masacrado a los defensores de derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos tres años van más de 300 líderes sociales asesinados (120, este año). Importantísimas sus palabras de rechazo, pero más importantes sus acciones contundentes a partir del 7 de agosto.



Otro tema clave es la restitución de tierras. A la fecha se han devuelto más de 302.548 hectáreas a las 38.954 víctimas que han reclamado sus tierras, según el director de la Unidad de Restitución, Ricardo Sabogal. Y confiamos en que, tal cual como lo aseguró su vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “tenga una verdadera aplicación”.



Hablando de su equipo de gobierno, resulta notable la alta cuota de mujeres en su gabinete (siete hasta el momento) y que estén al frente de ministerios tan importantes como los de Interior, Educación, Trabajo y Transporte.





Además, los nombramientos en todas las carteras dan la impresión de que está conformando un gabinete más técnico que político. Juan Pablo Uribe, actual director de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien nombró en el Ministerio de Salud, o José Manuel Restrepo, futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo y que se desempeñaba como rector de la Universidad del Rosario, son pruebas de esto.



Sin embargo, nombres como el de Guillermo Botero, presidente de Fenalco, en Defensa, o el de Andrés Valencia, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), en Agricultura nos hacen pensar: ¿hasta qué punto los gremios dictarán las políticas del gobierno? Igual sabemos, parafraseando a Bill Clinton, que lo importante es la economía… y la estabilidad.



Y para terminar con sus ministros, todos los colombianos estaremos muy pendientes de las medidas que tome el futuro encargado de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre todo en lo que tiene que ver con pensiones y el salario mínimo, dos retos enormes.



La crisis de las pensiones es una olla a presión a punto de explotar. Entre sus propuestas de campaña dijo que iba a crear un fondo de ingreso mínimo garantizado para aumentar la cobertura, que iba a mantener la pensión de sobrevivientes y a eliminar las distorsiones y competencias innecesarias entre los fondos públicos y privados, todo esto sin aumentar la edad de pensión. Es un largo debate por dar en el Congreso y todos estaremos atentos.



En cuanto al salario mínimo, esperamos que la designación de Alicia Arango, exembajadora ante la Organización Internacional del Trabajo, como ministra de Trabajo sea, como usted afirmó, ese puente entre los gremios y los trabajadores.



Y tras su primera gira y sus primeros deslices de protocolo que se hicieron virales (su encuentro con el rey de España y con Emilio Butragueño en el estadio del Real Madrid) hablemos de relaciones internacionales. La política exterior colombiana ha tenido grandes logros en las últimas décadas gracias al trabajo serio de los distintos gobiernos: más de 70 países no nos piden visa para viajar, entramos a formar parte de la Ocde y somos socios globales de la OTAN. Ese esfuerzo y ese trabajo riguroso se deben mantener con mucha responsabilidad. Hay, por lo pronto, un reto enorme: el Galeón San José.



Para cerrar, le recordamos que el próximo 26 de agosto se votará la consulta anticorrupción, uno de los temas que más indignan a los colombianos. No queremos más Odebrechts ni más carteles de la hemofilia ni más Reficares. Tan solo basta recordar que este último episodio le costó al país más de 12 billones de pesos. Confiamos en que desde el ejecutivo se haga todo lo posible para acabar con este mal. Demuéstrele al país que no estamos condenados a repetir nuestra historia.



Como ciudadanos, claro está, le deseamos un muy buen gobierno.





