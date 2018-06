Bélgica goleó 3-0 al debutante Panamá con doblete de Lukaku

La selección de fútbol de Bélgica goleó el lunes 3-0 a Panamá, que debutó en un Mundial, con un doblete de Romelu Lukaku y un golazo de Dries Mertens en el primer partido del Grupo G.



La selección centroamericana mostró un orden defensivo que Bélgica no pudo descifrar hasta que Mertens venció al portero Jaime Penedo con una vistosa volea, metiendo el balón por el ángulo derecho a los 47 minutos.

"Me parece que Panamá fue digno y no se vio mal, pero el rival fue de mucha capacidad. Creo que el equipo, por el rival que teníamos enfrente, no desentonó", dijo el técnico de Panamá, Hernán Darío Gómez, en rueda de prensa.



Siete minutos después, el portero Thibaut Courtois evitó el empate de los panameños al tapar un disparo de Michael Murillo, quien quedó frente a la meta tras controlar un largo pase. El dominio de Bélgica continuó y el segundo gol llegó por conducto de Lukaku, quien se anticipó a la defensa para rematar con la cabeza un preciso centro de Kevin De Bruyne a los 69 minutos.



"La primera victoria en el Mundial siempre es un momento especial. Panamá jugó de forma muy ordenada, como esperábamos, y nosotros fuimos pacientes", dijo el DT de

Bélgica, Roberto Martínez. "En el segundo tiempo, se mostró la calidad de Dries Mertens, Eden Hazard y Romelu Lukaku con Kevin De Bruyne siendo instrumental para los ataques".



El 2-0 no aplacó el entusiasmo de los hinchas "canaleros", que inundaron el estadio con banderas de su país. "Por momentos las piernas no respondieron, pero eso es esperable en un debut. Espero que las cosas mejoren en el segundo partido", agregó el entrenador español.



El delantero del Manchester United, nombrado como el jugador del partido, metió su doblete a los 75 minutos con un preciso toque ante la salida de Penedo tras recibir pase de Thorgan Hazard en una jugada de contragolpe.



"El marcador no es tan abultado como se pensaba por la diferencia y la historia del equipo belga, por momentos fuimos parejos en la cancha. Hay tiempo de recuperarnos para seguir aprendiendo y creciendo", apuntó el técnico colombiano. En la segunda jornada del Grupo G, Panamá enfrentará el domingo a Inglaterra.







REUTERS