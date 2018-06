Tres favoritos al título, bajo la máxima presión

Un nuevo tropiezo en el Mundial puede significar para Argentina, Alemania y Brasil el fracaso rotundo en sus carreras en la lucha por un nuevo título en Copa Mundo.

El desempeño de estas selecciones, grandes favoritas para llevarse el Mundial de Rusia, decepcionó en sus primeras salidas. Argentina no pasó del empate contra la debutante Islandia; lo mismo Brasil, que se dejó enredar por una combativa Suiza, y Alemania, el campeón, sucumbió en su juego contra México.



Argentina será la primera selección en volver al campo de juego. Lo hará contra una difícil Croacia, de Modric y Rakitic, en un partido el jueves en Nizhni Nóvgorod en el que la Albiceleste deberá salir con todo para recuperar el terreno cedido.



El técnico argentino Jorge Sampaoli prepara una revolución en la formación inicial. Uno de los que no irían más en el once inicial es Ángel Di María, quien lució como ausente en el debut y perdería su puesto con Cristian Pavón.



Este no es el único cambio que se avizora en la segunda salida albiceleste en el grupo G. Gabriel Mercado recuperaría su lugar como lateral derecho, y Lucas Biglia saldría del equipo titular, una posición que podrían ocupar Giovani Lo Celso o Éver Banega.

Brasil, por su parte, tras no haber estado a la altura de las expectativas en el decepcionante empate 1-1 contra Suiza, necesita encontrar rápidamente la clave para desbloquear el planteo de rivales dispuestos a esperar y defender durante la mayor parte del partido.



“Algunos buenos equipos han comenzado perdiendo en el torneo; estamos concentrados en nuestro próximo juego, en el cual estoy seguro de que jugaremos bien y haremos todo lo posible por la victoria”, dijo el defensor João Miranda.

La cara más preocupante, sin duda, fue la de Alemania, que se vio sorprendida por un intenso México que terminó derrotándola 0-1. El propio seleccionador alemán Joachim Löw fue crítico por la caída.



“Es decepcionante haber perdido el primer partido. Es una situación a la que no estamos acostumbrados”, declaró Löw.



Eso sí, Löw entiende que deberá hacer ajustes en sus planes, pero no va a abandonar el camino que tiene presupuestado en cuanto al estilo de juego alemán. “Si hacemos bien las cosas que sabemos, podremos alcanzar nuestros objetivos”, dijo el

entrenador.



Esas correcciones de las que habló Löw deberán hacerse de inmediato contra Suecia, en el partido del sábado en Sochi, pues un resultado adverso podría sacarlo del Mundial.

