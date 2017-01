El laberinto de Guardiola en la Liga Premier

Cuando se conoció la noticia de que Joseph Guardiola llegaría a la Liga Premier de Inglaterra a dirigir al Mánchester City fueron varios los pronósticos que empezaron a difundirse en el mundo del fútbol. Unos afirmaban que el aplastante monopolio del técnico español se impondría en la isla británica. Era apenas obvio pensarlo después de que consiguiera 21 títulos en España y Alemania en siete años.

Otros apostaron a que Inglaterra sería el gran reto de Guardiola, país donde no iba a tener a Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi, con los que se cansó de ganar en Barcelona; y tampoco era la liga ‘fácil’ alemana, donde el Bayern Múnich es por lejos el mejor equipo de ese país y al cual dirigió durante tres temporadas con mucho éxito. En la Premier era donde se iba a ver la capacidad de Pep.

Jugadas 21 fechas del campeonato inglés, el catalán firma su peor temporada en lo que lleva como entrenador, y por lejos. En las cuatro temporadas en que dirigió el Barcelona perdió tres partidos de liga, y con el Bayern Múnich cayó dos veces en tres años. Hoy con el Mánchester City acumula cinco derrotas, o sea, las mismas veces que perdió en seis temporadas.

¿Qué pasó?, ¿por qué uno de los mejores técnicos de los últimos años no tiene el rendimiento acostumbrado? Son varias las razones que se exponen en Europa.

Bravo, señalado

Una de las críticas más fuertes que se le han hecho a Guardiola fue el manejo que tuvo con el puesto de arquero. Cuando llegó, desechó a Joe Hart, portero de la selección inglesa y referente del City.

Además, exigió la llegada del chileno Claudio Bravo, exjugador del Barcelona y quien ha recibido 14 goles en 22 remates hechos a su arco. Una estadística fatal si se tiene en cuenta que los arqueros como David de Gea (Mánchester United), Peter Cech (Arsenal) o Thibaut Courtois (Chelsea) no han recibido más de cuatro goles en los mismos tiros a la portería.

Por supuesto, el problema no solo es de arquero. El City tiene grandes problemas defensivos y específicamente en sus laterales. Por derecha, Pablo Zabaleta no es ni la sombra de lo que algún día fue, y por izquierda, Gael Clichy deja muchas dudas. Los dos ya pasan de los 30 años y el despliegue físico que se necesita en el planteamiento de Guardiola no lo cumplen.

Más adelante, los problemas continúan. Si bien el Mánchester City es un equipo dirigido por un jeque que ha gastado desde el 2008 más de 1.000 millones de pesos en refuerzos, para el club no tiene una plantilla completa.

Nómina corta

Por ejemplo, jugadores goleadores solo tiene uno, el argentino Sergio Agüero. Los demás hombres ofensivos como Kevin de Bruyne, David Silva y Raheem Sterling, a pesar de que marcan goles no son ese típico 9 de área de los demás equipos ingleses. Y por ejemplo, para reemplazar a Agüero está el juvenil Kelechi Iheanacho, un nigeriano de 20 años que aún le falta muchísimo.

¿Qué culpa tiene Guardiola por el equipo que recibió? Gran parte. La designación como técnico del City se supo cinco meses antes de que se hiciera cargo del club, tiempo suficiente como para haber pensado en refuerzos de peso.

Además, las nuevas contrataciones del club poco y nada han aportado en esta temporada. El español Nolito no ha brillado; el defensa de 22 años John Stones, por el que se pagó una fortuna (55 millones de euros), ha tenido más errores que aciertos, y el ariete que estaba acoplándose bien al equipo, Ilkay Gundogan, se lesionó.

En octubre pasado, Guardiola afirmó que antes de cambiar su estilo de juego, regresaba a España. A 10 puntos del Chelsea, con la liga casi perdida, le llegó la hora de evaluarse para salir de su laberinto.

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

@camilomanriquev