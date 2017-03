Estas son las actividades en Bogotá y Colombia por el Día de la Mujer

Un paro internacional. Cesar las actividades y ausentarse de los espacios que durante años han conquistado. Esa es la propuesta de colectivos de mujeres de más de 50 países para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este miércoles 8 de marzo.



A través de las etiquetas #8MParo #nosotrasparamos y #womenstrike se convoca a las miles de mujeres en todo el mundo para que se movilicen en contra de los graves problemas de violencia de género, inequidad salarial, violencia sexual a los que se ven enfrentadas, especialmente en Latinoamérica.



(En video: ¿A qué me comprometo en el Día Internacional de la Mujer?)

La historia es más que sabida. Un 8 de marzo de 1857 en Nueva York, Estados Unidos, 130 mujeres trabajadoras de una fábrica de textiles organizaron una marcha en contra de los bajos salarios y las largas jornadas laborales. El dueño de la empresa provocó un incendio para hacer desistir de la huelga, las llamas se descontrolaron y las mujeres murieron.



Desde entonces han pasado 160 años. Y deberán pasar otros 169 años para que la equidad económica entre mujeres y hombres se dé y otros 70 para que la igualdad en derechos se alcance.



No es menor entonces que estas movilizaciones empiecen a volverse uno espacio vital para protestar porque una mujer muere cada 10 minutos a manos de un hombre, porque existen países donde no puede salir sola, porque cada hora de trabajo es un 16 % mayor en salario en el hombre que en la mujer y porque en Colombia cada hora es violada una mujer, especialmente niñas entre 10 y los 14 años.



El país se sumará a esta marcha, que está inspirada en el llamado “viernes largo de Islandia” ocurrido en 1975 cuando las mujeres suspendieron las tareas domésticas no remuneradas formando un caos que obligó al cierre de varias entidades. En 1976 se aprobó en ese país la ley de igualdad de género.



En Bogotá habrá actos en la plaza de Bolívar a partir de las 2:00 p. m.; en la avenida Boyacá con 5 Sur a las 5:00 p. m. y en bicicleta se movilizarán desde la Universidad Javeriana hasta el parque de los Hippies a las 4:00 p. m. La marcha principal empezará a las 3:00 p. m. y se concentrará en el parque Nacional.



A las 9:00 a.m., la Comisión para la Equidad de la Mujer habló en el Congreso sobre las nuevas leyes en pro de los derechos de las mujeres.



Manizales, Cali, Barranquilla, Pasto, Medellín y Cúcuta también se sumarán a las protestas que incluyen movilizaciones, paro de actividades laborales (total y parcial), paro sexual y reproductivo, plantones y campañas virtuales.

Al menos 50 países se suman

Pero el resto del mundo parece seguir siendo un lugar hostil para las mujeres. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump aboga por un discurso machista; en Rusia se despenaliza la violencia de género; un eurodiputado polaco dice que las mujeres son débiles y por eso deben ganar menos, y en Argentina, México y España siguen los feminicidios



Otros países como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguya y Guatemala también se sumarán a la marcha.



Mundialmente se invita a que todas las mujeres vistan de morado y negro. El primero representa la unión del rosa y el azul, asociados culturalmente a mujeres y hombres. El negro representa a las mujeres víctimas de violencia de género en el mundo.



ELTIEMPO.COM