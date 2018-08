Planes del Festival de Verano de Bogotá para el fin de semana

El sábado 11 de agosto y el domingo 12 serán los últimos dos días del Festival de Verano de Bogotá.



Las actividades para estas jornadas serán variadas y EL TIEMPO se las cuenta para que se programa y disfrute.

Sábado 11

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se realizará la tercera jornada de la clásica Esteban Chaves, una carrera ciclística para para las categorías prejuvenil, juvenil y damas. La etapa se disputará entre Choachí y el Alto de Telecom.



8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se realizará, en el lago del Parque Simón Bolívar, una exhibición de esquí acuático.



8:00 a.m. a 4:30 p.m.

En las instalaciones del complejo acuático Simón Bolívar se llevará a cabo una actividad denominada ‘Buceo para todos’.



9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La biblioteca Virgilio Barco será escenario de diferentes actividades. Habrá lecturas talleres de cometas y origami, y un picnic.



9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el Parque Simón Bolívar se realizará el Festival Nacional del Aire.



9:00 a.m. a 4:00 p.m.

En el Palacio de los Deportes se realizará el performance ‘Mueve el mundo’.



9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En las zonas verdes del Parque Simón Bolívar se realizará una muestra de las Fuerzas Militares.



9:00 a.m. a 12:00 m.

El Parque Simón Bolívar será el escenario de una caminata ecológica de verano.



8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el Parque de los Novios, estará Festifantasía, un escenario dedicado a los niños.

Domingo 12

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Se realizará la cuarta y última jornada de la clásica Esteban Chaves. La etapa final será un exigente circuito en el Parque Nacional.



2:00 p.m. 4:00 p.m.

Las calles de Bogotá se adornarán con el Desfile de Comparsas.



2:00 p.m. a 5:00 p.m.

En el Parque Simón Bolívar se llevará acabo el Guinnes World Record de Cometas.



1:00 p.m. 9:30 p.m.

En el Parque Simón Bolívar se realizará el Gran Festival de La Kalle 2018, en el participarán artistas de la talla de Christian Nodal, banda La Trakalosa, Paola Jara, Heber Vargas, Yeison Jiménez, Jesi Uribe, Jean Carlo Centeno y Joe Montana.



3:00 p.m. 5:00 p.m.

En el Parque de los Novios podrá encontrar una oferta musical: música lírica.



9:30 p.m. 10:00 p.m.

En la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar se realizará el show pirotécnico de cierre del Festival de Verano.



8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Se realizará, en el lago del Parque Simón Bolívar, una exhibición de esquí acuático.



8:00 a.m. a 4:30 p.m.

En las instalaciones del complejo acuático Simón Bolívar se llevará a cabo una actividad denominada ‘Buceo para todos’.



9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el Parque Simón Bolívar se realizará el Festival Nacional del Aire.



9:00 a.m. a 5:00 p.m.

En las zonas verdes del Parque Simón Bolívar se realizará una muestra de las Fuerzas Militares.



9:00 a.m. a 12:00 m.

El Parque Simón Bolívar será el escenario de una caminata ecológica de verano.



8:00 a.m. a 5:00 p.m.

En el Parque de los Novios, estará Festifantasía, un escenario dedicado a los niños.



ELTIEMPO.COM